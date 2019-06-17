الصين تصف مواقف أميركا وبريطانيا تجاه هونغ كونغ بالنفاق

انتقدت صحيفتا «تشاينا ديلي وغلوبال تايمز» الصينيتان محاولات التدخل الخارجي في شؤون منطقة هونغ كونغ الصينية والتي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا مشددتين على أن مواقف هذين البلدين تتسم بالنفاق.

وأكدت صحيفة تشاينا ديلي أن الحكومة الصينية ستواصل دعم حكومة منطقة هونغ كونغ سواء في مواجهة أعمال العنف أم في التصدي للتدخلات ذات النيات السيئة للحكومات الأجنبية إلى جانب دعمها في إرساء سيادة القانون.

وبينت الصحيفة أن ترتيبات هونغ كونغ لتسليم الهاربين شأن داخلي محض ولا رأي فيها لأي دولة من الدول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا اللتين تتخذان موقفاً منافقاً نظراً إلى نواياهما الخبيثة.

بدورها حذرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية الولايات المتحدة من استخدام هونغ كونغ كورقة مساومة لفرض تنازلات في المحادثات التجارية الجارية مع الصين، مبينة أنه إذا اعتقدت واشنطن أن لعب ورقة هونغ كونغ يمكن أن يجبر الصين على تقديم تنازلات في المفاوضات التجارية فمن الأفضل أن تفكر مرتين، فأعمال الشغب في هونغ كونغ ستعزز فقط موقف بكين الصارم أمام واشنطن.

وكانت الخارجية الصينية استدعت يوم الجمعة الماضي القائم بأعمال السفارة الأميركية في بكين وقدمت له احتجاجاً رسمياً للجانب الأميركي على التصريحات والأفعال المتعلقة بتعديلات حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على قانون المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية.

إلى ذلك أعلنت الصين، أمس، أن رئيس الدولة، شي جين بينغ، سيقوم الأسبوع الجاري بزيارة دولة إلى كوريا الديمقراطية، هي الأولى لرئيس صيني إلى هذا البلد منذ 14 عاماً.

من جهة أخرى ذكرت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية أن شركة «هواوي» الصينية تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40 بالمئة و60 بالمئة في مبيعات هواتفها الذكية في الأسواق الخارجية.

هذا وصرح مؤسس شركة «هواوي» بأن إيرادات الشركة الصينية ستتراجع بنحو 30 مليار دولار عما كان متوقعاً على مدار العامين المقبلين بعد الحظر الأميركي، مشبهاً الشركة بـ«الطائرة المتضررة».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، رن تشنغ في: «لم نكن نعتقد أن تصميم الولايات المتحدة على مهاجمة هواوي سيكون قوياً جداً وحازماً»، مشيراً إلى أن مبيعات الهواتف الذكية خارج الصين «انخفضت بنسبة 40 بالمئة».

وأضاف: إن «هواوي» ستخفض أنشطتها وتتوقع إيرادات تبلغ نحو 100 مليار دولار سنوياً للعامين المقبلين، مقارنة بـ105 مليارات دولار في 2018، و125 مليار دولار كانت الشركة تستهدفه عام 2019.