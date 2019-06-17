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اختصار حواجز صيدنايا التل لواحد أو اثنين.. ودراسة لنقل حاجز التاون سنتر … أهالي مرج السلطان والنشابية يسألون عن طريقهم.. والمحافظ: ضمن الخطة

| محمد منار حميجو

الثلاثاء, 18-06-2019

كشف محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم أن هناك دراسة لنقل حاجز التاون سنتر على طريق صحنايا إلى مدخل مدينة دمشق باتجاه الكسوة، مشيراً إلى أنه كان هناك دراسة سابقة حول هذا الموضوع ولكن تأجلت لظروف أمنية إلا أن الوضع الأمني حالياً أصبح أفضل.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن إبراهيم أنه سوف تتم إزالة ثمانية حواجز على طريق صيدنايا التل واختصارها إلى حاجز أو اثنين.
وفيما يتعلق بالموضوع الخدمي في المحافظة وخصوصاً تعبيد الطرقات ورداً على شكاوى من أهالي مرج السلطان والنشابية حول الطريق الواصل إليهما من دمشق أكد إبراهيم أنه من ضمن الخطة ومن المفروض أن يتم تنفيذه حالياً من دون أن يحدد جدولاً زمنياً.
والطريق المشار إليه يربط أكثر من 30 مدينة وبلدة وقرية بالعاصمة وتعرض للأذى الشديد وخصوصاً المنطقة الممتدة من الكباس وحتى مفرق جسرين، ويعاني أهالي الغوطة من سوئه حتى أن أجور النقل عليه تزيد عن 250 ليرة للراكب رغم طوله الذي لا يصل إلى 20 كيلومتراً.
وأشار إبراهيم إلى أن هناك أولويات وخصوصاً أن هناك إمكانيات مادية محدودة يجب السير عليها، متسائلاً: ليس من المعقول صرف أكثر من مليار على طريق في حين خطة المحافظة مليار ونصف المليار، فإذاً لا بد من توزيعها على كل المحافظة.
وأكد إبراهيم أنه من المتوقع أن تنتهي إدارة الخدمات اليوم من صيانة طريق عين ترما من الزبلطاني باتجاه سقبا.

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