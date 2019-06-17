المشهداني: «مثلث السيليكون» في سورية والعراق سبب الوجود الأميركي

كشف رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق محمود المشهداني، أن «أميركا موجودة في «مثلث السيليكون»، شرق سورية وغرب العراق، حيث تعتبر هذه المادة هي الأغلى في العالم حالياً»، معرباً عن اعتقاده بأنها لن تغادر هذه المنطقة، وإذا تم إخراجها عبر قانون في البرلمان العراقي، فستلجأ للخطة «باء» وهي إسقاط النظام في العراق.

وخلال حوار له بثته قناة «العالم» الإيرانية، أشار مشهداني إلى أن الصراع الطائفي خطط له في الحكومات الخفية العالمية، بحيث تنتج الفوضى الخلاقة «إسرائيل» قوية، وحتى تكون دولة يهودية فيجب إنشاء دويلات طائفية، بحيث تصبح الحامية الحقيقية لأمن «إسرائيل»، وهذا المشروع يتم بتقسيم دول المنطقة كإيران والعراق وسورية.