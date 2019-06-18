سر العيون الحزينة لدى الجراء

يعشق الكثير من الأشخاص الحيوانات الأليفة، وخاصة جراء الكلاب الصغيرة، التي كشفت دراسة جديدة السبب وراء إحدى الصفات التي تعلق البشر بها، وهو عيونها الحزينة.

وقال باحثون إن السبب وراء شكل «العيون الحزينة» للجراء هو البشر أنفسهم، حسب ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضحت الدراسة أن آلاف السنين من التعايش مع البشر، شجعت الكلاب على تطوير عضلة تسمح لها برفع حواجبها كي تبدو أعينها مثل عيون الأطفال.

وأشار العلماء الذين شاركوا في الدراسة إلى أن هذه العضلة غير موجودة في الذئاب، أسلاف الكلاب.

ويعتقد الباحثون أن الكلاب تستخدم هذه العضلة للتواصل مع البشر، وربما استعطافهم كي يقدموا لها الطعام أو يمنحوها بعض الدفء والعناية، أو حتى ليصحبوها في نزهة إلى الطبيعة.