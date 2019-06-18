1000 حيوان بري للبيع في هذه الدولة

قررت ناميبيا بيع ألف حيوان بري للحد من الخسائر التي تطال هذه الحيوانات، وجمع مليون دولار تقريباً للحفاظ على الأنواع البرية الأخرى، بعد أن أعلنت في أيار الماضي، حالة الطوارئ بسبب الجفاف.

وتنوي ناميبيا بيع 600 جاموس و150 قوقزاً و65 مها و60 زرافة و35 أيلا و28 فيلاً و20 إمبالة و16 ظبي كود، على أمل حشد 1.1 مليون دولار للمحافظة على الأنواع الحيوانية. وقال الناطق باسم وزارة البيئة روميو مويوندا: «تسعى الوزارة إلى بيع أنواع مختلفة من الحيوانات في المناطق المحمية بغية جمع المبالغ الضرورية لحماية المتنزّهات والحياة البرّية فيها».

وأوضح أن المراعي في حال سيئة جداً، وإذا لم نخفض عدد الحيوانات، ستنفق هذه الأخيرة من الجوع.