9.7 مليارات عدد سكان العالم عام 2050

توقع تقرير للأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص في ثلاثين عاماً القادمة على أن يبلغ ذروته بأن يسجل 11 مليار شخص بحلول العام 2100.

وأفاد التقرير أنه إضافة إلى أرقام النمو السكاني المتباطئة المذكورة فقد أضحى سكان العالم أكبر سناً بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع من ناحية وانخفاض مستويات الخصوبة وتراجع معدل النمو من ناحية أخرى.

وحذرت الدراسة من أن لكل هذه التغييرات المرصودة في عدد السكان ومكوناتهم وتوزيعهم في أرجاء العالم عواقب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الساعية لتحسين الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية مع حماية البيئة.

وبحسب التقرير من المتوقع أن معدل الخصوبة العالمي الذي كان قد انخفض عام 2019 إلى 2.5 ولادة لكل امرأة مقارنة بمعدل 3.2 عام 1990 سيواصل الانخفاض عام 2050 إلى أن يصل إلى معدل 2.2 ولادة لكل امرأة.

وتقول الدراسة الأممية إن مستوى الخصوبة المطلوب لضمان استبدال الأجيال وتجنب انخفاض عدد السكان على المدى الطويل في غياب الهجرة ينبغي أن يبلغ 2.1 مولود لكل امرأة على الأقل.