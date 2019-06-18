الصفحة الأخيرة

فيلم «أمينة» في مهرجان مكناس

| الوطن

الأربعاء, 19-06-2019

يشارك الفيلم الروائي الطويل «أمينة» إخراج أيمن زيدان في الدورة الأولى لمهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي الذي يقام حالياً في المغرب.
وتتضمن جوائز المهرجان الجائزة الكبرى التي تحمل اسم الزيتونة الذهبية لمكناس وتمنح لأحسن فيلم عربي إضافة إلى عدة جوائز تمنح لأفضل دورين نسائي ورجالي ولأحسن سيناريو وجائزة أحسن إخراج.
ويروي الفيلم حكاية امرأة أوجعتها الحرب لكنها لم تهزم أمام إصرارها على الحياة لتصير «أمينة» أيقونة صبر وتحمل، فالأب «عبد الجليل» يرحل مخلفاً أكواماً من الهموم والديون التي تحاصر عائلته الصغيرة، زوجته «أمينة» وابنته «سهيلة»، وابنه البكر «سهيل» المرتمي منذ سنة في زاوية منسية من البيت القديم.
ويشارك في بطولته كل من نادين خوري وقاسم ملحو وجود سعيد ولينا حوارنة وحازم زيدان وكرم الشعراني وبيدروس برصوميان وعبد اللطيف عبد الحميد ورامز الأسود ولمى بدور ونجاح مختار وخوشناف ظاظا ونضر لكود.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 19-06-2019

دوللي شاهين تطلب الدعاء

الأربعاء, 19-06-2019

جيسي جي تلجأ إلى أم بديلة للإنجاب

الأربعاء, 19-06-2019

«سورية عشرة آلاف سنة من الحضارة والثقافة والفنون»

الأربعاء, 19-06-2019

سكين طوله 25 سنتيمتراً في الجمجمة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock