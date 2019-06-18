فيلم «أمينة» في مهرجان مكناس

يشارك الفيلم الروائي الطويل «أمينة» إخراج أيمن زيدان في الدورة الأولى لمهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي الذي يقام حالياً في المغرب.

وتتضمن جوائز المهرجان الجائزة الكبرى التي تحمل اسم الزيتونة الذهبية لمكناس وتمنح لأحسن فيلم عربي إضافة إلى عدة جوائز تمنح لأفضل دورين نسائي ورجالي ولأحسن سيناريو وجائزة أحسن إخراج.

ويروي الفيلم حكاية امرأة أوجعتها الحرب لكنها لم تهزم أمام إصرارها على الحياة لتصير «أمينة» أيقونة صبر وتحمل، فالأب «عبد الجليل» يرحل مخلفاً أكواماً من الهموم والديون التي تحاصر عائلته الصغيرة، زوجته «أمينة» وابنته «سهيلة»، وابنه البكر «سهيل» المرتمي منذ سنة في زاوية منسية من البيت القديم.

ويشارك في بطولته كل من نادين خوري وقاسم ملحو وجود سعيد ولينا حوارنة وحازم زيدان وكرم الشعراني وبيدروس برصوميان وعبد اللطيف عبد الحميد ورامز الأسود ولمى بدور ونجاح مختار وخوشناف ظاظا ونضر لكود.