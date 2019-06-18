بعد تدمر والشريعة.. محطة تحويل السروج بالخدمة خلال عشرة أيام

أكّد معاون مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أحمد سلمانة لــ«الوطن» اقتراب الانتهاء من إعادة وضع محطة السروج 66/20 في محافظة حماة بالخدمة وذلك خلال فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام تقريباً إن لم يحدث أي طارئ. لافتاً إلى أن الأعمال مستمرة فيها حالياً.

وبيّن سلمانة أن محطة تحويل السروج تقع شمال المحافظة وتغذي عدداً كبيراً من البلدات، لافتاً إلى أنها خرجت عن الخدمة خلال السنوات السابقة نتيجة تدميرها من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأوضح معاون مدير نقل الكهرباء أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تأهيل خط التوتر العالي المغذي للمحطة من محطة تحويل حماة (1)، لافتاً إلى أن المنطقة المحيطة بها تتم تغذيتها حالياً عبر خطوط توتر 20 ولكن لا تلبي الحاجات المطلوبة كاملة.

وأوضح سلمانة أن المؤسسة العامة لنقل الكهرباء تعمل على إعادة تأهيل جميع محطات التحويل التي تقع في المناطق المحررة، مؤكداً أن الأعمال التي تم إنجازها إلى الآن ويتم إجراؤها تشمل جميع محطات التحويل لتصبح في الخدمة.

وفيما يتعلق بخط التوتر العالي 400 كيلو فولط الممتد من محافظة حلب إلى حماة، أوضح معاون مدير النقل أن المؤسسة أنجزت نحو ثلاثة أرباع الخط المذكور وتمت إعادة تأهيله، لافتا إلى أن الربع المتبقي يقتصر الاستمرار به على تحرير المنطقة التي يمر بها، لافتاً إلى أن المسافة المتبقية تصل إلى 40 كيلو متراً.

وأشار إلى أن التكلفة المالية لإعادة تأهيل محطة الشريعة 66/20 في حماة بلغت نحو نصف مليار ليرة سورية، أمّا بالنسبة لتكلفة إعادة تأهيل محطة تحويل تدمر 66/20 فبلغت نحو 1.5 مليار ليرة سورية.

وكان قد بيّن مدير الشركة العامة لكهرباء حمص مصلح حسن لــ«الوطن» أن القيمة المالية الإجمالية لإعادة تأهيل محطة تحويل تدمر وخط التوتر العالي وشبكات التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل عليها نحو 2.2 مليار ليرة سورية.

يذكر أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت عن وضع محطة تحويل الشريعة باستطاعة 30 ميغا بالخدمة في 14 حزيران الجاري وذلك بخبرات وطنية لتأمين تغذية كهربائية مستقرة لمنطقة الغاب وبشكل خاص مضخات المياه الموجودة فيه. وسبقها بيومين أيضاً إعلان الوزارة عن وضع محطة تدمر بالخدمة بعد الانتهاء من تأهيلها باستطاعة 40 ميغا.