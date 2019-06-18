شؤون محلية

رئيس جامعة حماة: تراجع في حالات الغش

| حماة- محمد أحمد خبازي

الأربعاء, 19-06-2019

بيّن رئيس جامعة حماة محمد زياد سلطان أن امتحانات جامعة حماة للفصل الثاني التي بدأت في التاسع من الشهر الجاري تستمر حتى الثلاثين منه، موضحاً أنه تم تمديد الفترة الامتحانية خدمة للطلاب، فوفقاً للتقويم الجامعي كان من المفترض أن تنتهي في الثالث والعشرين منه، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ /25/ ألف طالب وطالبة.
ولفت سلطان إلى أنه تم في اجتماع موسع مع عمداء الكليات ومديري المعاهد، توضيح النقاط المهمة في العملية الامتحانية حرصاً على أن تسير الامتحانات وفق المطلوب وتجنب الوقوع في خطأ يؤثر في سيرها.
وبين سلطان أنه تم تشكيل لجنة في الجامعة مهمتها الإشراف ومتابعة العملية الامتحانية، حيث كشفت اللجنة على جميع الكليات والمعاهد للاطلاع على مدى الجاهزية للعملية الامتحانية وحل الصعاب إن وجدت، ووضَّحت بعض النقاط حول قانون تنظيم الجامعات وقرارات مجلس التعليم العالي الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بالنظام الفصلي المعّدل بما يضمن نجاح سير العملية الامتحانية على أفضل وجه، مضيفاً: كما تم توجيه عمداء الكليات في مجلس الجامعة لحث المدرسين للإسراع في تصحيح الأوراق الامتحانية بما يضمن سرعة صدور النتائج حتى يعرف الطالب المواد التي حملها من أجل التحضير للدورة الثالثة.
وأعرب سلطان عن رضاه فيما يتعلق بنزاهة الامتحانات وشفافيتها والتدقيق بعملياتها للابتعاد عن حدوث أخطاء امتحانية والحرص الشديد على أن يكون هناك نقلة نوعية في امتحانات هذا العام، مؤكداً تراجع نسبة حالات الغش الامتحاني لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية بشكل واضح حيث بلغ عدد حالات الغش لهذا العام منذ بداية الامتحان وحتى الآن /23/ حالة في حين كانت في العام السابق وللفترة الزمنية المقابلة /103/ حالات.

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