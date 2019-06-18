تركيب 37 مركز تحويل كهرباء في المعضمية

بيّن رئيس مجلس مدينة المعضمية بسام سعدى أن نسبة الأضرار في المدينة لا تتجاوز 20% وأنها تتركز في المناطق الحدودية مع داريا إضافة إلى المناطق المتاخمة لأوتستراد الجديد مبيناً أن نسبة الأضرار داخل المخطط التنظيمي في المدينة تتراوح بين 5- 10%.

وكشف سعدى في تصريح لـ«الوطن» أن عدد من سجلوا أضرارهم في المدينة يقرب من ألف اسم مبيناً أنه لم يتم صرف أي تعويضات حتى الآن لأي أحد مشيراً إلى إصلاح 75 شقة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة عن طريق المنظمات بواقع 600 ألف ليرة لكل شقة.

ولفت سعدى إلى أن عدد العوائل في المدينة وصل إلى 16 ألف عائلة بحدود 175 ألف نسمة مؤكداً العودة الطبيعية لحركة الأشخاص واصفاً الحركة التجارية بالجيدة على حين إن الحركة الصناعية تحتاج إلى وقت فحتى الآن عشرة مشاغل خياطة عادت للعمل إضافة إلى المحال الفردية.

ووفقاً لسعدى فإن وضع الكهرباء جيد في المدينة بعد تركيب 37 مركز تحويل علماً أن عدد هذه المراكز قبل الأزمة لم يتجاوز 54 مركزاً موضحاً أن نسبة التنفيذ تتراوح بين 60-70% منوهاً بأن أضرار الكهرباء بلغت ملياراً وثلاثمئة مليون ليرة.