الحكومة توافق على صرف قيم محصول القمح والشعير دون «براءة ذمة»

وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ، على قيام المصرف الزراعي التعاوني بصرف قيم محصول الحبوب (قمح – شعير) للفلاحين دون مطالبتهم بتقديم «براءة ذمة» عن ديونهم تجاه وزارات الكهرباء – المالية والموارد المائية.

في سياق متصل بين مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة خضر الحسو في حديث لـ«الوطن» أن حجم المبالغ المالية المصروفة في كامل فروع المصارف الزراعية التعاونية في محافظة الحسكة، لقاء قيم المحاصيل الزراعية والبالغ عددها 17 فرعاً مصرفياً، بلغت 8.8 مليارات ليرة سورية حتى تاريخه، منها 2.7 مليار ليرة لصالح فرع الحسكة.

وأكد الحسو صرف فواتير الفلاحين المتضمنة قيم محاصيلهم المالية من القمح والشعير التي قاموا بتسويقها إلى مراكز الشراء المعتمدة حكومياً في المحافظة، والتي تم تحويلها من فرع المؤسسة السورية للحبوب وفرع المؤسسة العامة للأعلاف فور ورودها من مصدرها وبنفس اليوم ومن دون تأخير، لافتاً إلى أن فرع المصرف بمدينة الحسكة قام بتحصيل مبلغ 32 مليون ليرة إلى الآن من الفلاحين الذين استفادوا من القانون 46 المتضمن جدولة الديون لمدة 10 سنوات وهي المترتبة بذمتهم لفرع المصرف الزراعي.

وأشار مدير فرع المصرف الزراعي بتل براك علي العلي إلى أن فواتير الفلاحين التي تم صرفها لغاية نهاية دوام يوم أمس الثلاثاء مليار وخمسة ملايين ليرة سورية، بينما بيّنت مديرة فرع مصرف الشدادي رحاب العلي أن مبلغ 185 مليون ليرة هي قيم فواتير الفلاحين لغاية التاريخ ذاته، وأوضح مدير فرع المصرف الزراعي في الهول نصر محمد الأحمد أن أكثر من 174 مليون ليرة كانت قيم فواتير الفلاحين لمحصولي القمح والشعير لغاية تاريخ يوم أمس.

كما سجّل فرع مصرف القامشلي 610 ملايين ليرة، ومصرف القحطانية 196 مليون ليرة، ومصرف اليعربية 205 ملايين ليرة، ومصرف اليرموك 435 مليون ليرة، ومصرف تل حميس 646 مليون ليرة، ومصرف المالكية 150 مليون ليرة، ومصرف عامودا 290 مليون ليرة، وسجل مصرف رأس العين ملياراً و483 مليون ليرة، ومصرف أبو راسين 67 مليون ليرة، ومصرف تل تمر 32 مليون ليرة، ومصرف الدرباسية مليوناً ونصف المليون ليرة، بينما لم يُسجّل مصرفا الجوادية ومركدة أي أرقام..