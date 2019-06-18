أمير الكويت يزور العراق اليوم في ظل التوترات بالمنطقة

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيزور العراق اليوم الأربعاء مضيفة: إن الزيارة تأتي وسط توترات وتطورات متسارعة بالمنطقة بعد هجمات على ناقلات في الخليج.

وأشارت الوكالة إلى أن «هذه الزيارة تأتي في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، ولاسيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية، عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وخليج عمان».

وتعد الزيارة التي يقوم بها أمير البلاد إلى العاصمة العراقية هي الثانية خلال توليه مقاليد الحكم، إذ ترأس في 29 آذار 2012 وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.