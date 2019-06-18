عربي ودولي

جمعية «الوفاق» تنظم منتدى ضد استضافة بلادها مؤتمراً يمهد لـ«صفقة القرن»

| روسيا اليوم

الأربعاء, 19-06-2019

أعلنت جمعية الوفاق الوطني البحرينية عن تنظيم منتدى بعنوان «السيادة من أجل السلام والازدهار» احتجاجاً على استضافة البحرين ورشة عمل تمهيداً لإعلان الولايات المتحدة ما يعرف بصفقة القرن.
وقالت الجمعية: إن المنتدى سيُعقد بمشاركة فلسطينية وعربية، «لتأكيد الرفض الفلسطيني والعربي والبحريني لمشروعات الارتماء في حضن الصهاينة والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وآخرها مشروع صفقة القرن الذي يشكل زلزالاً كبيراً جداً».
وأوضحت أن المنتدى سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني والعشرين من حزيران الجاري، وذلك نظراً لصعوبة انعقاده في البحرين، التي «خصصت كل قواها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لخدمة ورعاية المشروع الصهيوني وحمايته من خلال استضافة أولى خطوات صفقة القرن، وعملت السلطات على تكميم الأفواه وقمع كل من له رأي آخر»، كما ورد في بيان الجمعية.

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