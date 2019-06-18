«النجباء»: «هضبة ترامب» ستتحول إلى «مقبرة»

هدد «حركة النجباء»، التي تعتبر من القوات الحليفة للجيش العربي السوري كيان الاحتلال «الإسرائيلي»، بأن تتحول مستوطنة «هضبة ترامب» التي أعلن عنها الكيان إلى «مقبرة ترامب» يدفن فيها الصهاينة.

وأفاد مكتب الإعلام والعلاقات لـ«حركة النجباء» في إيران حسب وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء، بأنه بعد تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو التي أعلن فيها تدشين مستوطنة في القسم المحتل من الجولان العربي السوري تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علق الأمين العام للمقاومة الإسلامية «حركة النجباء» أكرم الكعبي على هذا الأمر في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال الكعبي في تغريدته: إن «ما سميتموها هضبة ترامب ستكون بإذن اللـه مقبرة ترامب التي ستدفنكم بغروركم وحماقتكم وحماقة كبير الشر في أميركا».

وجاء في التغريدة، أنه «في ذلك الوقت ينادي الحجر والشجر ويبلغ جيوش الحق عنكم، حينها لن يحميكم أحد وستحرقون بنيران شروركم».

وأول من أمس، وضع نتنياهو، حجر الأساس لمستوطنة في الجولان المحتل باسم «هضبة ترامب» «تكريماً» من كيان الاحتلال له على اعترافه بـ«سيادة» الأخير على الجولان المحتل.

وكان ترامب وقع في آذار الماضي بحضور نتنياهو إعلاناً اعترف بموجبه «بسيادة» كيان الاحتلال على الجولان العربي السوري المحتل، في خطوة اعتبرت خروجاً على الإجماع الدولي، ولاقت إدانات دولية واسعة حتى من الدول التي تكن العداء لسورية وتدعم الإرهابيين فيها.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» أول من أمس شكر ترامب نتنياهو، حسبما ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء.

وفي وقت متأخر من ليل الأحد الماضي كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن حكومة الكيان «الإسرائيلي»، «تواجه عقبات مالية وبيروقراطية» أمام إقامة المستوطنة الجديدة في الجولان» حسبما نقلت عنها «الأناضول».