الجيش «يرد» اعتبار الكرة السورية آسيوياً

اقترب فريق الجيش من خوض نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا على طريق استعادة اللقب الذي أحرزه في النسخة الأولى عام 2004، وذلك عقب فوزه أمس على الجزيرة الأردني بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما في البحرين لحساب ذهاب نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا.

مراقبون وصفوا الفوز بـ«الكبير» وفيه «رد اعتبار» للكرة السورية، ولم يكن متوقعاً عطفاً على ظروف المباراة، ففي مستهل الشوط الثاني طرد الحكم عبد الملك عنيزان، لكن «الزعيم»، فخر الكرة السورية، قال كلمته بفضل العزيمة والإصرار وقوة الإرادة، فسجل باسل مصطفى في الدقيقتين 57 و62 ليختتم هداف الدوري محمد الواكد بتسجيله الهدف الثالث الذي يبعث على الاطمئنان قبل لقاء الرد عند الدقيقة التاسعة والسبعين وكان الأجمل.