«الغذاء العالمي»: عملياتنا ستشمل 800 ألف «نازح» من الشمال

أعلن «برنامج الغذاء العالمي» التابع للأمم المتحدة، أنه سيتم توسع عمليات توزيع المساعدات الغذائية الشهرية لتصل لنحو 800 ألف شخص في شمال غربي سورية، من بينهم النازحون حديثاً من إدلب وشمال حماة.

وأشار البرنامج، إلى أن «القتال» جنوب إدلب وشمال محافظة حماة، منذ أواخر شهر نيسان وحتى شهر رمضان، أدى إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص، لافتا إلى أن البرنامج قدم مساعدات غذائية طارئة في شكل حصص غذائية جاهزة إلى 200 ألف شخص من هؤلاء النازحين.

وقال البرنامج: إنه نشر ما يكفي من حصص الطعام الجاهزة للتناول، تحسباً لمزيد من التصاعد في أعداد النازحين المتوقعين.