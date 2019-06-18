الخراط: جهود تبذل لإعادة المهجرين من معلولا إلى منازلهم

كشف أمين حزب التضامن الوطني الديمقراطي والمنسق العام لائتلاف قوى التكتل الوطني الديمقراطي المعارض سليم الخراط، عن جهود ومساع تبذل منذ زمن بعيد لإعادة الأهالي المهجرين من بلدة معلولا بريف دمشق الشمالي الغربي، إلى منازلهم.

وفي تصريح لـ«الوطن»، قال الخراط: «إن هذه الجهود يقوم بها وجهاء من مدينة دمشق وريفها، وشخصيات من محافظات سورية، ورجال دين وفعاليات اجتماعية».

ولفت الخراط الذي يشارك في جهود إعادة المهجرين إلى البلدة التي حررها الجيش السوري من الإرهابيين في نيسان 2104، إلى أن «كل الذين قاتلوا على الأرض في معلولا ضد الدولة، لا يتجاوز عددهم 50 شخصاً جرى تسوية أوضاعهم».

وذكر الخراط، أن وفداً هو من ضمنه، سيتوجه إلى معلولا السبت المقبل، لمناقشة آخر التطورات التي حصلت على هذا الملف، ورجح أن ينتهي ملف عودة المهجرين من البلدة مع نهاية العام الجاري.

الخراط أشار إلى اجتماع جرى في معلولا شباط الماضي، حيث تمنى «عودة الألفة والمحبة إلى سابق عهدها حيث كانت معلولا مثالاً للعالم أجمع في التسامح والإخاء والتعايش».