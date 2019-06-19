وداعاً لفقدان حقائب السفر

وافق الاتحاد الدولي للنقل الجوي على قرار دعم نشر تقنية Radio-Frequency Identification في مطارات العالم، للحد من فقدان حقائب المسافرين.

وأوضح خبراء في مجال التقنيات الخاصة بالمطارات أن دقة نظام تحديد الحقيبة ومالكها ووجهتها باستخدام موجات الراديو في هذا النظام تصل إلى 99.88 بالمئة، ما يجعله أفضل بكثير من رموز «الباركود» المستخدمة حالياً، كما ستتيح المعايير الحديثة لإرسال الرسائل عبر هذه التقنية لشركات الطيران باتخاذ إجراءات استباقية في الحالات التي يحتمل فيها فقدان الأمتعة.

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه من المفترض أن يصل إلى معظم مطارات العالم في غضون 4 سنوات، لتلتزم شركات الطيران بموجبه باستخدام ملصقات خاصة للحقائب تساعد على تعقبها عبر الموجات الراديوية.

وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ألكسندر دي جونياك: «يرغب المسافرون بالوصول إلى وجهاتهم واستلام حقائبهم وأمتعتهم، وفي الحالات النادرة لفقدان الأمتعة، يود المسافرون معرفة مكانها بدقة، ومن شأن تطبيق نظام تحديد الهوية عبر موجات الراديو واعتماد المعايير الحديثة لإرسال الرسائل بخصوص الأمتعة مساعدتنا على الحد من فقدانها بنسبة 25 بالمئة، واستعادة الحقائب المفقودة بشكل أسرع».