طرطوس تتحضر لعام 2020 بموازنة تزيد عن 3 مليارات

أقر مجلس مدينة طرطوس يوم أمس الخطة السنوية للعام 2020 بمبلغ 3 مليارات و544 مليون ليرة.

وبيّن مدير مدينة طرطوس مظهر حسن لـ«الوطن» أن هذه الخطة موزعة على خمسة أبواب كان نصيب الباب الاستثماري منها نحو المليار ليرة وهي تتعلق بتنفيذ مشاريع خدمية وبنى تحتية ومرافق عامة وطرق وأرصفة ولوازم مرورية وحدائق وإنارة شارعية وصرف مطري واحتياجات فوج الإطفاء.

وأشار إلى أن أهم ما يلاحظ على هذه الموازنة مقارنة بالعام الذي سبقها أي الحالي هو زيادة تصل إلى مليار ليرة، مبيناً أن الأبواب الأخرى تتضمن اقتراح تعيين 150 عاملاً من الفئة الخامسة و55 من الفئة الثانية و10 من الفئة الأولى و20 من جنود الإطفاء وكذلك 40 سائقاً، إضافة لتأمين احتياجات المدينة من محروقات ومستلزمات للآليات مع كتلة الرواتب والأجور للعاملين في مجلس المدينة وكافة لوازم العاملين من لباس عمالي وطبابة وإعاشة.