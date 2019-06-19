قرار احترازي لوزير التعليم العالي بإنهاء تكليف عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق

أصدر وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم قراراً أنهى بموجبه تكليف الدكتور عدنان غانم من عمادة كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وتم تكليــف الوكيل العلمي الدكتور أكرم الحوراني بإدارة الكلية ريثمــا يتــم تعيين عميد جديد.

ويأتي القرار كإجراء احترازي، وذلك بعد ضبط تسريب إحدى مقررات السنة الرابعة قبل توزيعها إلى الطلاب ضمن قاعة الامتحان، علماً أنه تم ضبط تسريب الأسئلة كاملة قبل موعد الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء التحقيقات بالموضوع وتفاصيله والمسؤولين عنه.

وزير التعليم العالي وخلال اتصال عشية صدور القرار، أكد لـ«الوطن» أن هناك تحقيقاِ بالموضوع من رئاسة جامعة دمشق.

وأشار إلى إجراء جولة على الكلية خلال الفترة الماضية، منوهاً بالعمل على ضبط أي حالات خلل أو ترهل.

في السياق قال عميد كلية الاقتصاد المنهي تكليفه: أحترم قرار وزير التعليم العالي، كما أحترم جميع الإجراءات المتخــذة من رئـاســـة جامعــة دمشــــق حيــال هــذا الموضـــوع، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالف وأي شيء يمس بالعملية الامتحانية.

وأضاف: فوجئت بقرار إنهاء تكليفي، لكنني أحترم هذا القرار بشكل مطلق.

الجدير بالذكر أن امتحانات الكلية بدأت منذ 7 حزيران الجاري، وضمن النظام الفصلي المعدل يتقدم الطلاب إلى مواد الفصل الثاني فقط.