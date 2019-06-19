أحمد: ندرس تقديم خدمتي القيد العقاري والحوالات الخارجية … 3.45 مليارات ليرة إعانات «المالية» للبريد خلال سبع سنوات

كشفت بيانات المؤسسة السورية للبريد عن حجم الإعانات المالية التي حصلت عليها المؤسسة خلال 7 سنوات ما بين (2011 – 2017) والبالغة نحو 3.45 مليارات ليرة سورية.

وحسب البيانات المتوفرة للسنوات ما بين (2004 – 2017) التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، كانت المؤسسة في مرحلة عجز، حيث سجّلت (153) مليوناً خسارة خلال العام 2010، ما دفع المؤسسة لطلب إعانات من وزارة المالية عبر وزارة الاتصالات منذ عام 2011 وحتى عام 2017 للاستمرار في تأمين نفقاتها الجارية للخدمات التي تقدمها.

وأشارت البيانات إلى أن الخطوة الأولى للربح كانت في العام 2018، والذي قدّرت أرباحه نحو 300 مليون ليرة، والذي تزامن مع وصول إدارة جديدة للمؤسسة وذلك بحجم إيرادات تزيد على 2.49 مليار ليرة مقابل نفقات تصل إلى 2.21 مليار ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المؤسسة السورية للبريد بدر أحمد أن المؤسسة استطاعت خلال العام 2018 ومنتصف العام الحالي 2019 تحقيق قفزة نوعية في عملها نتيجة التوجّه إلى وضع رؤية إستراتيجية مستقبلية خمس سنوات، موضحاً أن الخطة شملت دراسة السوق البريدية السورية وتحليل نقاط الضعف والقوة.

وأشار إلى توجه المؤسسة إلى التوسع في مراكز الخدمة البريدية في العديد من المناطق كمركز خدمة بريد الدويلعة وعمل الوزارة الحالي لافتتاح مركزي خدمة بريد عرطوز بريف دمشق والسلمية بحماة، بالإضافة إلى تخفيض حجم الإنفاق، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن المؤسسة عملت على تأمين شبكات معلوماتية في أكثر من 50 مركزاً حالياً، لافتاً إلى إطلاق المؤسسة السورية للبريد أمس لخدمة وثيقة خلاصة السجل العدلي (غير محكوم) عبر مراكز الخدمة الرئيسية في مديريات البريد بالمحافظات واستخراج أول وثيقة غير محكوم اليوم في مبنى المديرية، منوهاً بأن المؤسسة مستمرة بتوسيع خدماتها للمواطنين من خلال إدخال خدمات جديدة أخرى ليكون البريد أداة قوية للحكومة ما يساعد على تأمين خدمات القيمة المضافة ما يخدم ويلبي متطلبات السوق البريدية.

وأوضح أن المؤسسة تجري مباحثات ودراسات حالياً مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمتي القيد العقاري والحوالات الخارجية، مشيراً إلى خدمات أخرى ستكون محط اهتمام وسيتم الإعلان عنها لاحقاً، مبيناً أن توجه المؤسسة إلى تأمين هذه الخدمات الضرورية هو أمر مهم وبشكل خاص في ظل الكوارث والأزمات.

ولفت أحمد إلى إعادة تأهيل جزء من مبنى بريد درعا لإنشاء مركز خدمة مواطن فيه والذي من المتوقع أن يتم افتتاحه خلال الشهرين القادمين بهدف التخفيف من الأعباء الكبيرة التي يعاني منها المواطنون في المحافظة في الحصول على الخدمات الضرورية.

وكانت قد أطلقت السورية للبريد موقعها الإلكتروني الجديد يوم أمس على الشبكة العنكبوتية ليكون الموقع المنصة الرئيسية لبوابة الخدمات الإلكترونية التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع الأتمتة الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.