المدير الإقليمي «لصندوق السكان»: سيطرة الدولة على معظم أراضيها سهل تقديم الخدمات للسوريين

اعتبر المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية لؤي شبانة أن سيطرة الدولة على معظم الأراضي السورية سهل كثيراً تقديم الخدمات إلى السوريين.

وحضر عدد من أعضاء مجلس الشعب بمشاركة مراقب المجلس سناء أبو زيد، ورشة عمل بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان «المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد مضي 25 عاماً على مؤتمر القاهرة». وعلى هامش الورشة أشار شبانة لـ«الوطن» إلى أن الصندوق بدأ يغير من إستراتيجيته نتيجة سيطرة الدولة على مساحات أوسع، كاشفاً أن هناك مناقشات مع الحكومة للتفكير فيما بعد الحرب، للموازنة بين التدخل الإنساني والتنموي.