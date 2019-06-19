الأولى

المدير الإقليمي «لصندوق السكان»: سيطرة الدولة على معظم أراضيها سهل تقديم الخدمات للسوريين

| محمد منار حميجو

الخميس, 20-06-2019

اعتبر المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية لؤي شبانة أن سيطرة الدولة على معظم الأراضي السورية سهل كثيراً تقديم الخدمات إلى السوريين.
وحضر عدد من أعضاء مجلس الشعب بمشاركة مراقب المجلس سناء أبو زيد، ورشة عمل بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان «المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد مضي 25 عاماً على مؤتمر القاهرة». وعلى هامش الورشة أشار شبانة لـ«الوطن» إلى أن الصندوق بدأ يغير من إستراتيجيته نتيجة سيطرة الدولة على مساحات أوسع، كاشفاً أن هناك مناقشات مع الحكومة للتفكير فيما بعد الحرب، للموازنة بين التدخل الإنساني والتنموي.

مقالات ذات صلة

الخميس, 20-06-2019

أعلن أن الباب مفتوح لانضمام أحزاب جديدة وفق شروط تتم دراستها … الشعار من حلب: لتفعيل عمل الجبهة الوطنية

الخميس, 20-06-2019

الانكشارية العرب

الخميس, 20-06-2019

دمشق وموسكو: الأمم المتحدة تقلل من الكارثة في «الهول» … الجيش يحبط هجمات الإرهابيين.. و«الحربي» يستهدفهم

الأربعاء, 19-06-2019

تركيا تعيد إحياء «جند الأقصى» المحظور أميركياً وتزجه في معارك حماة! … الجيش يتصدى لمحاولات خرق «الخريطة الميدانية» ويردي عشرات الإرهابيين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock