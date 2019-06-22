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أفضل إخراج لفيلم «أمينة» في مهرجان مكناس

| الوطن

الأحد, 23-06-2019

في ثالث مشاركاته بالمهرجانات الخارجية نال الفيلم الروائي الطويل «أمينة» إخراج أيمن زيدان جائزة أحسن إخراج مع ختام مهرجان مكناس للفيلم العربي بالمغرب أمس.
ويحكي الفيلم الذي كتب له السيناريو المخرج بالتعاون مع سماح القتال قصة امرأة قروية تواجه الكثير من المتاعب والأطماع وتعيش فوضى وجدانية وحياتية كبيرة بسبب ظروف ابنها المريض وابنتها التي تصبح محط أنظار أحد المتنفذين ليبدأ الصراع في حياتها بين الرغبة في الحفاظ على حياة ابنها وسعادة ابنتها المهددة مروراً بعلاقاتها الإنسانية البسيطة مع شخصيات محيطة بها. والفيلم من بطولة نادين خوري ولينا حوارنة وقاسم ملحو وجود سعيد وحازم زيدان ولمى بدور وآخرين.

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