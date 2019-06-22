سورية في مهرجان السفارات الثقاقي السنوي الخامس في رومانيا

شاركت سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وبحضور السفير السوري في رومانيا الدكتور وليد عثمان، في مهرجان السفارات الثقافي السنوي الخامس الذي تنظمه مؤسسة إيسكو الثقافية الرومانيّة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثقافة الرومانيتين، وبرعاية المفوضية الوطنية الرومانية التابعة لليونسكو.

وعُقد المهرجان هذا العام في مدينة كلوج-نابوكا الرومانية التي تبعد 460 كم عن العاصمة بخارست تحت عنوان: مهرجان الخبرة العالمية «موسيقا لم تُسمع» بهدف إقامة حوار ثقافي بين الشرق والغرب من خلال تقديم محتوى ثقافي وفني يظهر ثراء الفنون العالمية للدول المشاركة.

وبسبب الطابع الموسيقي لمهرجان هذا العام استضافت السفارة السوريّة في بُخارست فرقة موزاييك الموسيقية السورية حيثُ أحيت الفرقة خلال المهرجان حفلاً موسيقيّاً تضمّن مقاطع سمفونية أوغاريتية وأغاني وطنيّة وتراثية سوريّة عكست المستوى المتقدم للفنّ السوري.

ونظّمت السفارة ورشة عمل موسيقيّة للتعريف بما قدّمته سورية للحضارة الإنسانية في مجال الموسيقا بدءاً من النوطة الأولى في التاريخ، نوطة أوغاريت، وحتى وقتنا الحاضر.

وعرضت السفارة مجموعة متنوعة من المعروضات والكتيبات والبرشورات التراثيّة والثقافيّة والسياحية التي أظهرت عمق وغنى الثقافة السورية وعراقتها.

وتسعى السفارة السوريّة من خلال الدبلوماسيّة الثقافيّة إلى إظهار الوجه الحضاريّ لسورية وشعبها تصحيحاً للصورة المزيّفة التي يحاول الإعلام المغرض ترويجها.

وحضر حفل الافتتاح إلى جانب السفير د.وليد عثمان مجموعة من سفراء الدول المشاركة والعاملين في الحقل الدبلوماسي. وتميز المهرجان هذا العام بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام وبمشاركة العديد من الدول مثل إندونيسيا، تايلاند، إسبانيا، إيران، سويسرا، السويد، مصر، الهند، هولندا وغيرها.