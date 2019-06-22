الصفحة الأخيرة

احذر هذه الثغرة في «تويتر»

| وكالات

الأحد, 23-06-2019

إذا كنت ألغيت متابعتك لأحد الأشخاص عبر موقع «تويتر» الأسبوع الماضي، فهناك ثغرة في الموقع تخبر هذا الشخص بما فعلت.
وبسبب الثغرة، تصل الشخص الذي قمت «لتوك» بعمل «Unfollow» له، بأنك قمت بهذا الأمر، حسب «نيوزويك». ولا تعمل الثغرة مع الجميع، بل فقط مع هؤلاء المستخدمين الذين يتابعون بعضهم البعض.
وقال «تويتر» إنه يعمل على حل هذه الثغرة، على حين توجد طريقة لكيلا تحدث معك هذه المشكلة، فيمكنك اختيار ألا تتلقى إشعارات من هذا الشخص الذي تريد عدم متابعته بدلاً من القيام بإلغاء المتابعة والوقوع في ثغرة «تويتر»، ولن تصلك بذلك تغريداته.
لكن مع ذلك سيتمكن هذا المستخدم الذي لا تريده من الدخول على صفحتك الرئيسية ومتابعة ما تكتبه، إلا إذا قمت بحظره من القائمة التي تخصك، ووقتها لن تصله أي إشعارات بأنك حظرته.

مقالات ذات صلة

الأحد, 23-06-2019

سورية في مهرجان السفارات الثقاقي السنوي الخامس في رومانيا

الأحد, 23-06-2019

مارادونا ينفي إصابته بالزهايمر

الأحد, 23-06-2019

أفضل إخراج لفيلم «أمينة» في مهرجان مكناس

الأحد, 23-06-2019

يأكل 8 بطيخات خلال 30 دقيقة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock