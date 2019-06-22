المنتخب في الفيحاء والأنصار يريد المحروس

تأهبا لمشاركته في دورة نهرو الدولية الودية في الهند يخضع رجال منتخبنا الوطني لكرة القدم بدءاً من عصر اليوم الأحد لمعسكر تدريبي يستمر حتى الرابع من شهر تموز القادم موعد السفر المقرر إلى الهند، حيث يفتتح مبارياته بالبطولة يوم الثامن من تموز بلقاء نظيره الكوري الشمالي.

وقد تمت دعوة 31 لاعبا لمعسكر دمشق كان أبرزهم فراس الخطيب وهداف الدوري الواكد ونجمي تشرين المرمور وورد السلامة وكان أبرز الغائبين نجمنا المحترف في السعودية عمر السوما رغم تأكيدات جهازنا الفني أنه سيكون قائد المرحلة المقبلة للمنتخب!

تدريبات المنتخب اليومية سيستضيفها ملعب الفيحاء في الساعة الخامسة من عصر الأيام العشرة المقررة وستنتهي بمؤتمر صحفي للمدرب فجر إبراهيم للرد على كل التساؤلات حول أوضاع المنتخب وشجونه وسيعقد ذلك المؤتمر في الثالث من تموز المقبل عشية السفر إلى الهند!

وليس بعيداً عن مدربينا الوطنيين فقد كشفت الزميلة اللبنانية اللواء عن رغبة إدارة نادي الأنصار اللبناني بكسب خدمات مدربنا الكبير نزار محروس والتعاقد معه بأسرع وقت لقيادة الفريق في الموسم الكروي اللبناني القادم خلفا للمدرب الأردني السابق عبد «اللـه» أبو زمع الذي ترك الفريق اللبناني وحط رحاله مع الوحدات الأردني!

وأشارت مصادر الصحيفة اللبنانية إلى أن المفاوضات بين إدارة نادي الأنصار ومدربنا المحروس بدأت فعلياً قبل أسبوع من الآن على مستوى عال بينهما وذلك عبر اتصال هاتفي سألت فيه الإدارة مدربنا عن الطلبات التي يريدها والشروط التي يحددها لأجل كسب موافقته والحضور مباشرة لإنجاز صفقة الانتقال التدريبية واستمعت منه أيضاً إذا ما كان لديه الرغبة حقا بالاستجابة للطلب وخاصة وأن أبو حامد بعيد بعض الشيء عن الملاعب والكرة اللبنانية في السنوات الأخيرة.

وفي كل الأحوال فإن مدربنا الخلوق الذي قطع 56 سنة من عمره ولعب مع منتخبنا الوطني تسعة أعوام طلب من إدارة الأنصار منحه مهلة قصيرة لدراسة العرض والبت بالقرار النهائي بعدها في ظل وجود خيارات وعروض على طاولته وهي قيد الدراسة هذه الأيام!