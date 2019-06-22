تحضيرات منتخب ناشئي السلة تقلع غداً في الفيحاء

تنطلق يوم غد أولى الحصص التدريبية لمنتخب السلة تحت 16سنة في صالة الفيحاء بدمشق، حيث سيدخل في معسكر داخلي يمتد للعاشر من شهر تموز المقبل تحضيراً للمشاركة في الدورة الودية التي ينظمها الاتحاد الإيراني في مدينة زانجان منتصف الشهر القادم، بمشاركة ستة منتخبات (إيران، سورية، لبنان، كازاخستان، صربيا، ومنتخب سادس لم يحدد بعد) وتعتبر هذه المشاركة فرصة مواتية للمنتخب الذي ينتظره العديد من الاستحقاقات هذا العام، حيث يتطلع القائمون في اتحاد السلة إليه لكونه بمنزلة اللبنة الأساسية لمنتخب الأمل الذي سيمثلنا في المواسم المقبلة لأنه يضم لاعبين من مستوى جيد، وستكون أغلبيتهم مشاريع لنجوم سلويين لا محالة.

دعوة

قام اتحاد السلة بتوجيه الدعوة إلى واحد وعشرين لاعباً للالتحاق بالمعسكر، حيث سيدخل المنتخب في العديد من المراحل التحضيرية من أجل أن يتمكن الجهاز الفني من انتقاء من يراه مناسباً لهذه المشاركة من لاعبين، وهم، محمود خان طوماني– عمر مكناس– محمد عجاج– بشر عدل- جاد قدسية- رفائيل دولماية– أمير شويحنة- عبد العزيز دبدوب- عبد الإله الحموي- أغيد الخاني– بشر عبد الرزاق– أحمد عيد- جعفر أحمد– زين الدين مصارع– مضر درغام- عدي حمد– جاد دسوقي– أحمد محمود– عبد الرحمن أبو دان– كريم طرابلسي– عبد الرحمن الصنجي.

تكليف

لسنا ضد تكليف أي مدرب لقيادة منتخباتنا الوطنية لأننا على يقين بأن هذه الأمور تخص اتحاد السلة، لكونه المعني بهذه الأمور، لكن ما يحز بالنفس أننا ما زلنا نجهل الطريقة التي يعمل بها الاتحاد أثناء اختياره لطواقمه التدريبية، وبغض النظر عن الكفاءات والخبرات التي يتحلى بها الطاقم التدريبي لهذا المنتخب، غير أن ما يدور في الشارع الرياضي في الفترة الحالية أن هناك بعض المحسوبيات في اختيار هذا الكادر، وبعيداً عن أي تقييم، هناك مدربون يصلحون للعمل في هذا المنتخب، ونتائجهم المسجلة هذا الموسم أكبر دليل على صحة كلامنا، ولن نذكر أسماء أي منهم حتى لا يتهمنا البعض بتحيز لهذا أو لذاك.

عموماً ما نتمناه أن يكون اتحاد السلة قد وفق في اختياره، ونحن سنكون مع المنتخب بغض النظر عمن يقوده، أو يشرف عليه، حيث قرر الاتحاد تكليف المدرب إياد عبد الحي لقيادة المنتخب في هذه المشاركة، ويساعده الوطنيان يوسف أزغن، وضياء قطان، وخالد ظاظا معالجاً، بينما لم يحدد الاتحاد إداري المنتخب أو رئيس البعثة لأسباب ما زلنا نجهلها.

حظوظ

اتصلت «الوطن» بمدرب المنتخب الكوتش إياد عبد الحي مستفسرة منه عن كيفية سير التحضيرات، فأكد أن التجمع الأول سيبدأ غداً، وسيضم (21) لاعباً تم اختيارهم من جميع الأندية، وسوف تستمر المرحلة الأولى لمدة خمسة أيام، بعدها سيدخل المنتخب في المرحلة الثانية التي ستضم خمسة عشر لاعباً سيستمرون لنهاية المعسكر، وتابع عبد الحي حديثه بقوله، لقد تم اختيار اللاعبين بعد متابعة نهائيات الناشئين، وتم انتقاء الخامات الجيدة، وخاصة طوال القامة، وعن مدى حظوظنا بتحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة تابع يقول، هي بطولة تحضيرية، والمنتخبات المشاركة فيها مستواها عالٍ جداً، وسنبذل كل طاقتنا من أجل أن نظهر بصورة حضارية ومشرفة لكرة السلة السورية.