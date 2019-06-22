رياضة

التضامن بطل ذهاب صغار سلة اللاذقية

| محسن عمران

الأحد, 23-06-2019

تصدر التضامن ذهاب بطولة اللاذقية لفئة الصغار بعد فوزه على حطين بعد التمديد 38/34 وعلى الشرطة 51 / 16 وعلى تشرين 63 / 54 وجاء تشرين ثانياً بفوزه على حطين 40 / 36 وعلى الشرطة 44 / 34 وحل حطين ثالثاً بفوزه على الشرطة 43 / 36 بينما احتل الشرطة المركز الرابع والأخير، وأقيمت المباريات في ملعب نادي حطين وسط حضور جماهيري كبير بإشراف اللجنة الفنية لكرة السلة باللاذقية, كما افتتحت بطولة الصغيرات بلقاء حطين وتشرين وانتهى اللقاء بفوز الحطينيات 46 – 21 وفي اليوم الثاني فازت صغيرات حطين على صغيرات التضامن 55 / 42 وصغيرات تشرين على صغيرات الشرطة بعد انسحابهن في الشوط الثالث والنتيجة تشير إلى تقدم التشرينيات 21/ 10.
من جهة ثانية وجه اتحاد السلة الدعوة للاعبين جعفر أحمد وزين مصارع من حطين ومحمد عيد من تشرين ومضر درغام من التضامن للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني تحت 16 سنة الذي سيشارك في بطولة إيران الودية في تموز.

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