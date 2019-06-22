القادري من روما: القطاع الزراعي يتعافى بشكل ملحوظ .. «الفاو» تعقد مؤتمرها بمشاركة سورية

تشارك سورية في أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) التي انطلقت أمس بدورته الحادية والأربعين في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري الذي يترأس الوفد أن مشاركة سورية في المؤتمر يظهر دورها وأهميتها في المجال الزراعي وهي فرصة لاطلاع المشاركين على التأثيرات السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تطول الفلاحين والقطاع الزراعي.

وفي تصريحات صحفية له نقلتها «سانا» للأنباء أشار قادري إلى أن القطاع الزراعي يتعافى بشكل ملحوظ والمنتجات الزراعية تعود إلى الأرقام الإنتاجية التي كانت تسجلها سابقا، مضيفاً: حققنا نجاحات على الأرض لجهة مساعدة الفلاحين والاستمرار في العملية الإنتاجية منوها بتعاون «الفاو» مع سورية للتخفيف من الآثار السلبية للحرب على القطاع الزراعي.

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى سبعة أيام مواضيع منها حالة الزراعة والأغذية والهجرة والزراعة والتنمية الريفية ومدونة السلوك الدولية بشأن استخدام الأسمدة وإدارتها على نحو مستدام إضافة إلى تشجيع الأنماط الصحية والوقاية من جميع أشكال سوء التغذية.

ويعقد المؤتمر العام لـ«الفاو» كل سنتين بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم 194 لبحث أمور منها تعديل دستور الفاو ولائحتها المالية وانتخاب رئيس المجلس والمدير العام وقبول منتسبين جدد والموافقة على الاتفاقيات.