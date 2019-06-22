12 ألف عامل في التبغ ينتجون ما قيمته 29 ملياراً خلال العام الماضي

كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة والتبغ ياسين صهيوني عن وجود 2590 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ يحتاجون إلى تثبيتهم منهم 1250 عاملاً هم عقود سنوية وقد مضى على وجودهم أكثر من خمس سنوات واكتسبوا خبرة فنية جيدة، إضافة إلى ضرورة تسوية أوضاع 1340 عاملاً مؤقتاً كذلك تجاوزت خدماتهم خمس سنوات.

وأكد رئيس الاتحاد في تصريح خاص لــ«الوطن» أنه من الضروري منح العاملين في مؤسسة التبغ طبيعة العمل المنصوص عنها في القرار والتي حرم منها عمال التبغ سواء العمال على خطوط الإنتاج أم في محطات التعقيم أم المراجل أم فرز التبوغ.

وبين صهيوني أن هناك 11945 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ أنتجوا خلال العام الماضي ما قيمته أكثر من 29 مليار ليرة سورية، حيث ورد في الخطة الإنتاجية للمؤسسة إنتاج 8400 طن من التبوغ بقيمة تقدر بحدود 54.6 مليار ليرة، واستطاع العمال الوصول إلى إنتاج 4821 طناً بقيمة تجاوزت 29.4 ملياراً وبنسبة 57%.

ويعزو رئيس الاتحاد سبب الانخفاض إلى توقف معمل اللاذقية لمدة 12 يوماً عن الإنتاج بسبب إجراء الصيانة الدورية، ووجود صعوبات في تأمين القطع التبديلية، وإحجام أغلب الشركات الموردة عن المشاركة في المناقصات لتوريد القطع نتيجة العقوبات الاقتصادية، وهذا كله ناجم عن قدم خطوط الإنتاج التي أصبحت بحاجة ماسة إلى الاستبدال والتجديد لانتهاء العمر الفني لهذه الآلات، وكذلك بات من الضروري العمل على تركيب خطوط إنتاج متطورة تناسب واقع الأسواق في هذه المرحلة، ولكن على الرغم من ذلك استطاع عمال التبغ إنجاز أعمال استبدال وتجديد بقيمة 764 مليون ليرة، إضافة إلى استكمال إنشاء مستودعات التبغ في طرطوس بتكلفة 28.5 مليون ليرة.