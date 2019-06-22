وزير بريطاني يزور إيران لإطلاق «تواصل بناء» مع حكومتها

أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير شؤون الشرق الأوسط فيها، آندرو موريسون، يزور طهران اليوم الأحد على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان أصدرته أمس: «على خلفية زيادة التوترات الإقليمية وفي مرحلة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووي، تتيح هذه الزيارة فرصة لإطلاق تواصل منفتح وصريح وبناء مع حكومة إيران».

وأكدت الوزارة أن الحوار الدبلوماسي مستمر بين بريطانيا وإيران، مشيرة إلى أن موريسون، أثناء زيارته القصيرة، سيحث على خفض التوتر الإقليمي بشكل عاجل وسيبدي مخاوف لندن بشأن «سلوك إيران في المنطقة وتهديدها بوقف تطبيق الاتفاق النووي الذي لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة تماماً به».

وكانت بريطانيا قد انضمت إلى الولايات المتحدة والسعودية في اتهام إيران بالوقوف وراء حادث استهداف الناقلتين في خليج عمان الأسبوع الماضي، وأفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بأن الخارجية الإيرانية استدعت سفير المملكة المتحدة لديها بهذا الشأن.