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موسكو: لا يجوز ربط «النازحين» السوريين بالقرار السياسي

| وكالات

الأحد, 23-06-2019

أكّد السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسبكين، أن أميركا وأوروبا وبعض الدول العربية لا تؤيد عودة «النازحين» السوريين، علماً أن الأماكن الآمنة موجودة في معظم أنحاء سورية، كما أن الجهود متواصلة لتأمين السكن والمدارس والمستشفيات.
وشدد زاسبكين، في تصريحات إذاعية نقلتها عنه مواقع لبنانية، على أن «عودة «النازحين» الذين يعيشون بظروف صعبة، ضرورة لأنها أفضل لهم من البقاء في لبنان، كما أنه لا يجوز ربط العودة بالقرار السياسي، لأن الوضع إنساني والتسوية السياسية قد تستغرق سنوات طويلة، معتبراً بأن «النزوح» بات ورقة ضغط سياسية، مجدداً الدعوة لاعتبار القضية إنسانية.
وكشف زاسبكين عن أن موضوع «النزوح»، سيكون حاضراً في اجتماعات أستانا، كما سيجري التطرق إلى مجمل القضايا في المنطقة.

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