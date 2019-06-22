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القادري من روما: القطاع الزراعي يتعافى بشكل ملحوظ

| وكالات

الأحد, 23-06-2019

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن القطاع الزراعي يتعافى بشكل ملحوظ والمنتجات الزراعية تعود إلى الأرقام الإنتاجية التي كانت تسجلها سابقا، مضيفاً: حققنا نجاحات على الأرض لجهة مساعدة الفلاحين والاستمرار في العملية الإنتاجية.
وتشارك سورية في أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» التي انطلق أمس بدورته الحادية والأربعين في العاصمة الإيطالية روما.
وفي تصريحات صحفية له نقلتها وكالة «سانا» للأنباء، أشار القادري الذي يترأس الوفد، أن مشاركة سورية في المؤتمر يظهر دورها وأهميتها في المجال الزراعي وهي فرصة لاطلاع المشاركين على التأثيرات السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها والتي تطول الفلاحين والقطاع الزراعي.

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