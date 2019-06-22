علي: لتنشيط الإقراض والمساهمة بحلّ مشكلة السكن والترميم … «العقاري» يلغي شرط الوديعة للحصول على قروضه

ألغى المصرف العقاري شرط الادخار المسبق «الوديعة» لجميع أنواع القروض ضمن السقوف المحددة في نظام عمليات المصرف ومنح ميزة إضافية بتخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض الممنوح من المصرف للراغبين في إبقاء شرط الادخار المسبق يقدر بـ1 بالمئة.

وأوضح مدير عام المصرف مدين علي أن القرار يهدف إلى دعم توظيف الفوائض المالية لدى المصرف وتنشيط حركة الإقراض والتمويل وخصوصاً أن حجم الودائع سجل ارتفاعاً خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن المصرف يتجه إلى فتح منافذ توظيف جديدة لهذه الودائع.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار علي إلى أن القرار يمنح تسهيلات أوسع أمام الراغبين في الحصول على القروض من المصرف العقاري ولا تتوافر لديهم الودائع المطلوبة، معتبراً أن شريحة واسعة من المواطنين كانت تشكل الوديعة لديهم عائق في الحصول على القروض. وبين علي أن الخيار بقي متاحاً أمام الراغبين في الاستمرار في فتح حسابات ودائع لهم للحصول على القروض مقابل حصولهم على قروض بفوائد بسيطة.