الأولى

علي: لتنشيط الإقراض والمساهمة بحلّ مشكلة السكن والترميم … «العقاري» يلغي شرط الوديعة للحصول على قروضه

| الوطن

الأحد, 23-06-2019

ألغى المصرف العقاري شرط الادخار المسبق «الوديعة» لجميع أنواع القروض ضمن السقوف المحددة في نظام عمليات المصرف ومنح ميزة إضافية بتخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض الممنوح من المصرف للراغبين في إبقاء شرط الادخار المسبق يقدر بـ1 بالمئة.
وأوضح مدير عام المصرف مدين علي أن القرار يهدف إلى دعم توظيف الفوائض المالية لدى المصرف وتنشيط حركة الإقراض والتمويل وخصوصاً أن حجم الودائع سجل ارتفاعاً خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن المصرف يتجه إلى فتح منافذ توظيف جديدة لهذه الودائع.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار علي إلى أن القرار يمنح تسهيلات أوسع أمام الراغبين في الحصول على القروض من المصرف العقاري ولا تتوافر لديهم الودائع المطلوبة، معتبراً أن شريحة واسعة من المواطنين كانت تشكل الوديعة لديهم عائق في الحصول على القروض. وبين علي أن الخيار بقي متاحاً أمام الراغبين في الاستمرار في فتح حسابات ودائع لهم للحصول على القروض مقابل حصولهم على قروض بفوائد بسيطة.

مقالات ذات صلة

الأحد, 23-06-2019

موفد بريطاني إلى طهران وترامب يتوعدها بمزيد من العقوبات! … طهران: تجاوز الأميركي لحدودنا الجوية ربما كان خطأ

الأحد, 23-06-2019

موسكو: لا يجوز ربط «النازحين» السوريين بالقرار السياسي

الأحد, 23-06-2019

اجتماع أمني روسي أميركي إسرائيلي غداً.. وشمخاني: لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء … رئيس أوسيتيا الجنوبية: نعير علاقتنا مع سورية اهتماماً خاصاً

الأحد, 23-06-2019

«الشيوعي» الكوبي: هدفنا ترجمة علاقاتنا السياسية إلى اقتصادية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock