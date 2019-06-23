النكدلي يطلب 50 مليوناً للتجديد!

إذا كانت إدارة نادي الكرامة قد نجحت في تجديد عقد مدافعها المتميز شاهر كاخي لموسمين قادمين منهية جدل انتقاله لفريق الطليعة إلا أنها لم تنجح في إرسال أي تطمينات لجماهير النادي فيما يخص نجم الفريق الأول نصوح نكدلي الذي تلاحقه أيضاً إشاعات كبيرة بانتقاله إلى ناد ساحلي كبير كان قد أجرى معه مفاوضات قبل أيام!

لكن المفاجأة هنا كانت فيما كشفه لـ«الوطن» المشرف الفني للكرامة نبيل السباعي الذي أعلن قبيل استقالته أن نصوح نكدلي طلب مبلغاً خيالياً وصل إلى 50 مليون ليرة كشرط مسبق لتجديد عقده مع ناديه مما أثار صدمته واستغرابه حيال هذا المبلغ الخيالي!

وبالقرب جداً من نادي الكرامة تتوجه غداً إلى دمشق بعثة فريق الوثبة لكرة القدم قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة النهائية لمسابقة الكأس مع الطليعة وسط اهتمام إداري وجماهيري غير مسبوق!

وقد تأكدت مشاركة هداف الفريق أنس بوطة في المباراة المنتظرة بعد تشافيه من إصابته بشد عضلي قاسٍ في مباراة إياب نصف نهائي الكأس مع النواعير والتي سجل فيها الهدف الثالث للوثبة قبل أن يخرج متأثراً بإصابته قبل نهاية المباراة وقد أكد المدرب رافع خليل عودة البوطة للتدريبات مؤخراً وهو مع بقية اللاعبين في قمة الجاهزية لمباراة الجمعة، وأضاف الكابتن رافع في تصريح خاص لـ«الوطن» لقد طلبت من جميع اللاعبين عدم التصريح لأي وسيلة إعلامية تخص المباراة النهائية للكأس بهدف التركيز جيداً والابتعاد عن الضغوط والمشاحنات، وبالنسبة لي فإن تفكيري محصور فقط هذه الأيام بمواجهتنا مع الطليعة تاركاً مصيري التدريبي وهوية الفريق الذي سأدربه الموسم القادم إلى ما بعد عودتنا من دمشق حيث سأدرس عدة عروض وصلتني من أكثر من نادٍ ومنها خليجي وأهم الأشياء عندي معانقة كأس الجمهورية في ملعب تشرين.