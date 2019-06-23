الحكومة توافق على التعاقد «بالتراضي» لنظافة جرمانا بحوالي مليار ل.س سنوياً

كشف رئيس مجلس مدينة جرمانا غسان رافع عن وصول موافقة رئاسة الحكومة على مشروع التعاقد بالتراضي لمشروع النظافة في المدينة وتتضمن الموافقة على تعهيد قطاع النظافة في المدينة لمتعهدين بقيمة إجمالية 990 مليون ليرة سورية سنوياً مبيناً أنها تتضمن الموافقة على ثلاثة اتفاقات سعرية تمت مع متعهدين.

ولفت رئيس البلدية في حديث لـ«الوطن» إلى أن العمل سيبدأ بعد نحو عشرين يوماً تقريباً وذلك ابتداء من تاريخ المباشرة موضحاً أنه وفقاً لذلك فقد تم تقسيم المدينة لثلاثة قطاعات غربي وشرقي يبدأان من جسر كشكول وصولاً إلى كورنيش الجناين حيث يبدأ بعده القطاع الذي تشرف عليه البلدية.

مبيناً أن التعاقد سيتضمن تعهيد القطاعين الشرقي والغربي للمتعهدين على حين يتم اقتسام عملية تنظيف الشارع العام مناصفة فيكون الطريق من جسر كشكول وصولاً للبلدية القديمة من مسؤولية متعهد على حين يصبح باقي الطريق من مسؤولية المتعهد الآخر وتكون مسؤولية أحد المتعهدين نقل القمامة إلى مكب دير الحجر الذي يعني بالنتيجة إلغاء المكب المؤقت في الدخانية إضافة إلى نقل أكوام القمامة التي رحلت سابقاً إليه.

ووفقاً لحديث رئيس البلدية فلن تعاني جرمانا بعد البدء بتنفيذ التعاقد من مشكلة قمامة فقط بل سيلزم المتعهدين بعمليات الكنس أيضاً بحيث تشمل الحارات كافة في كل قطاع, مضيفاً: إن عملية رش المبيدات للتخلص من الحشرات بدأت بعد إصلاح المدفع الضبابي بمبلغ مئتي ألف ليرة منوهاً أن هذا المدفع يعمل بنصف طاقته بسبب قدمه من جهة إضافة إلى معاناة أخرى تتعلق بتوافر مادة البنزين في ظل عدم وجود بطاقة ذكية خاصة به.

وكشف رئيس البلدية عن رفع إضبارة مشروع لتعبيد طرقات وحارات المدينة كافة بقيمة 800 مليون ليرة لافتاً إلى أن البدء به سيكون فور الحصول على الموافقة الرسمية مؤكداً توجيهه كتاباً إلى جميع الجهات الخدمية في المدينة لإنهاء مشروعاتها قبل البدء بالتزفيت وأن أي عملية حفر بعد البدء بالتزفيت ستكون على نفقة الجهة صاحبة العلاقة.