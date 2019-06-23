الأزمة السورية تتصدر مباحثات روسية مصرية في موسكو

تحضر الأزمة السورية بقوة في مباحثات روسية مصرية مشتركة بصيغة 2 + 2 في موسكو تضم كلاً من وزيري الدفاع والخارجية في البلدين.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن وزيري الخارجية والدفاع المصريين سامح شكري ومحمد زكي، غادرا أمس إلى موسكو في زيارة رسمية لحضور اجتماع 2+2 مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو.

وحسب الموقع، فإن هدف هذه الزيارة هو بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.

ومن المقرر أن يحضر وزير الدفاع المصري المنتدى الدولي العسكري الفني (الجيش – 2019) المقام في روسيا، كما تشهد الزيارة إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، حسب «روسيا اليوم»، أن اجتماعين منفصلين سيعقدان إلى جانب اجتماع مشترك بصيغة 2+2 في موسكو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الأزمات في سورية وليبيا والسودان.

كما سيتطرق الجانبان إلى المسائل الأمنية في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتي عقب زيارة قام بها المبعوث الأميركي إلى الشأن السوري جيمس جيفري إلى مصر بحث خلالها الأزمة السورية مع وزير الخارجية المصري.