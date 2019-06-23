سورية

الأزمة السورية تتصدر مباحثات روسية مصرية في موسكو

الوطن - وكالات

الإثنين, 24-06-2019

تحضر الأزمة السورية بقوة في مباحثات روسية مصرية مشتركة بصيغة 2 + 2 في موسكو تضم كلاً من وزيري الدفاع والخارجية في البلدين.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن وزيري الخارجية والدفاع المصريين سامح شكري ومحمد زكي، غادرا أمس إلى موسكو في زيارة رسمية لحضور اجتماع 2+2 مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو.
وحسب الموقع، فإن هدف هذه الزيارة هو بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.
ومن المقرر أن يحضر وزير الدفاع المصري المنتدى الدولي العسكري الفني (الجيش – 2019) المقام في روسيا، كما تشهد الزيارة إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، حسب «روسيا اليوم»، أن اجتماعين منفصلين سيعقدان إلى جانب اجتماع مشترك بصيغة 2+2 في موسكو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الأزمات في سورية وليبيا والسودان.
كما سيتطرق الجانبان إلى المسائل الأمنية في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتي عقب زيارة قام بها المبعوث الأميركي إلى الشأن السوري جيمس جيفري إلى مصر بحث خلالها الأزمة السورية مع وزير الخارجية المصري.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 24-06-2019

حسون أكد أنها تدفع اليوم ضريبة الحفاظ على كرامتها ووحدتها … سوسان لوفد كوبي: مستقبل سورية حق حصري للسوريين

الإثنين, 24-06-2019

كيف ينظر نواب إدلب لما يجري في محافظتهم؟ … القربي: كم المعلومات التي قدمها أهالي إدلب للجيش فاجأ الجميع

الإثنين, 24-06-2019

السفير الإيراني في اللاذقية ويؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين … الهند تعرب عن تأييدها للشعب السوري في حربه على الإرهاب

الإثنين, 24-06-2019

الجيش استقدم مزيداً من التعزيزات إلى جبهات ريف حماة الشمالي … سلاحا الجو والمدفعية يدميان الإرهابيين شمالاً وشرقاً

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock