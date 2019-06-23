25 بالمئة من مستوردات «الخاص» للبيع بالسعر المدعوم في «السورية للتجارة» … خميس: آلية جديدة لضبط الأسواق

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الأيام القادمة ستشهد آلية عمل جديدة لجهة ضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار، وأن المواطن سوف يلمس نتائجها الإيجابية بشكل حقيقي.

وقررت الحكومة خلال اجتماعها أمس أن يتم تخصيص 25 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة الممولة من المصرف المركزي بالسعر الرسمي 435 للبيع بالسعر المدعوم في صالات المؤسسة السورية للتجارة، والتي من المفترض أن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها لجهة تأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

كما قررت الحكومة زيادة عدد صالات المؤسسة وتوسيع انتشارها الأفقي للوصول بدورها التدخّلي إلى أوسع طيف ممكن من المواطنين.