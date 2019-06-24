طريقة جديدة لإنقاص الوزن

يشدد خبراء التغذية على أهمية اختيار نوعيات معينة من الأغذية، في حال أراد الشخص خسارة وزنه الزائد، لكن واحداً من هؤلاء الخبراء خرج عن تلك القاعدة المألوفة.

يقول خورخي كروز، خبير التغذية الذي يعتمد عليه العديد من المشاهير في الولايات المتحدة إنه في وسع الإنسان أن يخسر رطلاً (45 بالمئة من الكيلوغرام) من دهون البطن يومياً إذا اتبع طريقته.

ويوضح كروز أن الأمر يعتمد على الصيام في فترات متقطعة خلال اليوم، يمنع فيها منعاً باتاً تناول الطعام.

وأعطى أمثلة، فقال: إنه إذا كان الشخص من الذين يفضلون تناول الطعام في المساء، فيستحسن تناول الوجبة عند مغيب الشمس، ثم يصوم لنحو 16 ساعة، لكن ليس بشكل مستمر، بل على فترة متقطعة، تشمل النوم.

والهدف من تلك النظرية على ما يبدو تقليل الفترات التي يكون الإنسان قادراً خلالها على الأكل حتى إن كان غير جائع.

واعتبر أن الصيام يعمل على ضبط أوضاع الجسم من الداخل، خاصة في المعدة، إذ إن الامتناع عن الطعام ينظف الجسم.