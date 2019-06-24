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بروتين يمنع الإصابة بمرض السكر

| وكالات

الثلاثاء, 25-06-2019

كشفت دراسة أميركية حديثة أن استهداف بروتين معين داخل الخلايا الدهنية من الفئران يعكس مرض السكر من النمط الثاني ويمكن أن يمنع من تطوره.
وأوضحت الدراسة أن شخصاً من بين كل 10 أشخاص يعاني من مرض السكر النمط الثاني «تي 2 دي» وهو الشكل الأكثر شيوعاً لمرض السكر، مبينة أن الارتفاع المطرد في مستويات السكر النمط الثاني يرجع إلى زيادة معدلات السمنة حيث تعتبر السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكر.
ويعد الأنسولين هرموناً ينظم مستويات السكر في الدم وفي مرضى السكر النمط الثاني لا يستجيب الهرمون أو لا ينتج القدر الكافي.
وأشارت الدراسة إلى أنه عندما نأكل سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم يتوسع نوع من الدهون يسمى الأنسجة الدهنية البيضاء لتخزين الطاقة الزائدة على شكل دهون وإذا استهلكنا طاقة أكثر مما نحتاجه لفترة طويلة فلن يتمكن هذا النظام من التغلب عليه مما يؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين.

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