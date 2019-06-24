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مسابقة للحى والشوارب

| وكالات

الثلاثاء, 25-06-2019

انطلقت في باريس فعاليات بطولة فرنسا المحلية «أغرب لحية وشاربين» التي تقام كل عام في شهر حزيران.
وتجذب المسابقة التي تقام كل عامين، في بلاد مختلفة، مئات الرجال الذين يطلقون لحاهم وشواربهم بأغرب الأشكال الممكنة، ومن مختلف دول العالم.
وحددت هذه المسابقة الفريدة من نوعها والمختلفة كلياً، 3 فئات مختلفة في البطولة، وهي «الشوارب الملكية أو الإمبراطورية»، «اللحى الجزئية» و«اللحى الكاملة» التي يُشترط أن تكون طبيعية ولا يقل طولها عن 30 سنتمتراً.
بالإضافة إلى أن كل فئة من هذه الفئات الثلاث، تتضمن 6 فروع مختلفة يتنافس فيها المشاركون، والحالمون أن يحصدوا مركزاً من المراكز الأولى.

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