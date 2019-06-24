منتخبنا الوطني للناشئين ذاكر في السويداء

أنهى منتخبنا الوطني للناشئين معسكره في مدينة السويداء استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في الأردن اعتباراً من مطلع تموز القادم وتصفيات كأس آسيا المقررة خلال شهر أيلول المقبل في السعودية، وتضمن المعسكر مباراتين وديتين الأولى مع ناشئي النادي العربي أقيمت عصر الخميس على الملعب المعشب بمدينة المزرعة الرياضية بحضور جماهيري ورسمي كبير تمثل بالسيد محافظ السويداء وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب وأعضاء مجلس الشعب واللجنتين التنفيذية والفنية بالمحافظة وانتهت المباراة بفوز المنتخب بهدفين نظيفين.

أما في المباراة الثانية فقد فاز منتخبنا على ناشئي نادي شهبا السبت على الملعب نفسه وبهدف نظيف.

يذكر أن المباريات لعبت على 3 أشواط مدة كل شوط 25 دقيقة بينها فاصل 10 دقائق.

المنتخب بين أهله

خلال أيام معسكر السويداء حظي منتخبنا بحفاوة كبيرة من جميع الفعاليات حيث تم استقباله من اللواء فوزات شقير أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي بحضور إيهاب حامد عضو قيادة الفرع رئيس مكتب الشباب، حيث رحب أمين الفرع بالمنتخب في ربوع محافظة السويداء متمنيا لهم طيب الإقامة وتحقيق الفائدة المرجوة من هذا المعسكر موجها اللاعبين بأن يكونوا رسلاً حقيقيين لسورية أينما وجدوا.

كما استقبل اللواء عامر إبراهيم العشي محافظ السويداء منتخبنا الوطني متمنيا لهم تحقيق نتائج جيدة في التصفيات مؤكداً أن بذلهم الجهد والعرق لرفع علم الوطن في المحافل العربية والعالمية لا يقل عن التضحيات التي يقدمها جيشنا الباسل في الدفاع عن الوطن..

شكر وتقدير

مدير المنتخب طلال بركات عضو اتحاد كرة القدم شكر أمين فرع الحزب والمحافظ على هذه اللفتة الكريمة وأشاد بكرم الضيافة التي حظي بها منتخب الوطن مؤكداً أنه راهن على نجاح المعسكر منذ طرح فكرة إقامته في محافظة السويداء.

أجواء إيجابية

مدرب المنتخب الكابتن بشار سرور نوه بالأجواء الإيجابية التي سادت المعسكر في السويداء حيث توفرت كل الشروط اللازمة لنجاحه وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

وأشاد بالاهتمام اللافت والحفاوة الكبيرة التي لقيها المنتخب هنا من جميع المعنيين بالمحافظة على المستويين الحكومي والرياضي وحتى الأهالي الأمر الذي انعكس إيجاباً على نفسية اللاعبين وحماستهم.

وعن رأيه بمجموعة منتخبنا في بطولة غرب آسيا التي تجمعه مع كل من لبنان والبحرين قال الكابتن سرور إنها مجموعة طبيعية ونأمل أن يحقق منتخبنا نتائج إيجابية رغم مشكلة انقطاع فترة التحضير لفترة طويلة امتدت لنحو شهرين بسبب الامتحانات المدرسية، التي جاءت في فترة مؤثرة جداً وكونها مستمرة حتى الآن حيث يغيب حالياً عن معسكر السويداء نحو 13 لاعباً يقدمون امتحانات الشهادة الاعدادية ونحن على مسافة أيام من موعد البطولة حيث سيلتحقون في معسكر دمشق يوم 26 الشهر الجاري قبل ثلاثة أيام من السفر إلى الأردن.. وأضاف: (أنا أنظر لمشاركتنا في بطولة غرب آسيا من منظار توفير فرصة احتكاك جيدة للفريق أكثر منها تحقيق نتائج مع حرصنا الأكيد على هذا الأمر).