70 ألف دولار فقط للكواية!

لاحقاً لما نشرته «الوطن» في عددها الصادر أول أمس الأحد حول احتراف مرتقب وقريب لنجم فريق الشرطة الشاب محمد كواية، فقد تكرم العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد الرياضي السوري للشرطة بالمزيد من الإيضاحات حول مصير الكواية الاحترافي، فأكد خلال اتصال هاتفي خاص أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها للبت في دراسة العرض الذي وصل للاعب من نادي العين السعودي الذي يلعب بدوري أندية الدرجة الأولى في بلاده وجدته مجحفاً بحق الكواية بل أيضاً ضعيفاً أمام ما يملكه من موهبة وإمكانيات عالية، حيث وصلت قيمة العرض من الفريق السعودي نحو 70 ألف دولار وهذا المبلغ كان سيحسم منه نسبة معقولة للوسيط وأيضاً نسبة أخرى لنادي الشرطة، ومن هنا كان عدم الترحيب بخوض الكواية تجربته الاحترافية الخارجية الأولى بأرقام كهذه ومستوى فني عادي للفريق الطالب، وبالتأكيد فإننا في اتحاد الشرطة لن نعرقل أي عرض لائق وجديد يمكن أن يصل للكواية في قادمات الأيام علماً أن اللاعب ينتهي عقده مع الفريق رسمياً في عام 2023 وهو أكثر اللاعبين في النادي أجراً حسب تأكيدات الغايب الذي لم يفصح عن قيمة ما يناله الكواية كراتب شهري، لكنه أشار إلى أن اللاعب هو ابن النادي وهو الذي انتقل إليه قادماً من فريق شرطة حلب.

وحول تعاقد الشرطة الأخير مع المدرب باسم ملاح لقيادة الفريق في استحقاقات الموسم الكروي المقبل أوضح العميد حاتم الغايب أن توجه الاتحاد الرياضي للشرطة بهذا الخصوص كان منصباً على الاعتماد كلياً على خبرات النادي وأبناء الشرطة في ظل ما يقال ويحكى عن مبالغ خيالية تدفعها عدة أندية محلية للتعاقد مع مدربين جدد لفرقها، والكابتن باسم كان من بين عدة أسماء مطروحة لاستلام الفريق خلفاً للمدرب أنور عبد القادر، وبعد دراسة متأنية تم منح ثقتنا كاملة للملاح وهو مدرب جيد ومحب لعمله ولناديه ونحن وضمن الإمكانيات المتاحة لن نوفر جهداً لدعم مهمته التدريبية، ولدينا ثقة مطلقة في قدراته وطموحاته بتسجيل حضور طيب للفريق في الدوري الممتاز القادم.

واعترف الغايب بحاجة فريق الشرطة إلى هداف وهذا ما افتقده في معظم مبارياته بدوري الموسم الماضي ويواجه الفريق مشكلة إضافية هذه الأيام تتمثل في عدم وجود الملعب المناسب والجيد لإجراء حصصه التدريبية الاعتيادية والتي تضطره غالباً للتوجه نحو الملعب الغربي للفيحاء وهو ليس بتلك الجودة المناسبة لكنه المتوافر الوحيد بين أيدينا!