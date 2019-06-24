الكبار يواصلون المشوار في كوبا أميركا الـ46 … تأهل متأخر للأرجنتين وعبور البيرو

أسدلت الستارة فجر اليوم على مباريات دور المجموعات لبطولة كوبا أميركا بنسختها السادسة والأربعين المقامة في البرازيل، فلعبت الأورغواي مع تشيلي واليابان مع الإكوادور ضمن المجموعة الثالثة، وهذه المجموعة من المتوقع أن تكون قد أفرزت ثلاثة منتخبات ما لم يكن قد حصل التعادل في مباراة اليابان والإكوادور لأن هذه النتيجة تخدم البارغواي بفارق الأهداف على حساب اليابان.

مساء الأحد حصل ما هو متوقع ففاز منتخب التانغو على قطر بثنائية نظيفة وقعها لوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة وهو هدفه الدولي الخامس في تسع مباريات دولية، وأغويرو عند الدقيقة الثانية والثمانين وهو هدفه الدولي الأربعون خلال ثلاث وتسعين مباراة دولية ليصبح ثالث هدافي منتخب بلاده تاريخياً بعد ميسي (68) وباتيستوتا (54).

وبفوزه يتجنب منتخب الأرجنتين السيناريو الأسوأ المتمثل بقضاء دور المجموعات من دون أي فوز وهذا لم يحصل تاريخياً، ولكنه كان وشيكاً هذه المرة بعد الخسارة أمام كولومبيا بهدفين والتعادل مع البارغواي بهدف لمثله.

وأكد منتخب كولومبيا شخصيته في المنافسة على اللقب بتحقيقه العلامة الكاملة بشباك نظيفة إثر فوزه على البارغواي بهدف مقابل لا شيء سجله غوستافو كوبيار عند الدقيقة الحادية والثلاثين وهو هدفه الدولي الأول، والتأهل بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة حصل مع منتخب النمور الكولومبية عندما استضاف البطولة عام 2001، والقرعة في ربع النهائي وضعته بمواجهة منتخب البيرو ثالث المجموعة الأولى وقد تأكد تأهله عطفاً على نتيجتي الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية، وكان منتخب البيرو قد خسر أمام البرازيل بخمسة أهداف وضعته قيد الانتظار.

الخبرة قالت كلمتها

أكد المتابعون أن عامل الخبرة هو الذي رجح كفة منتخب التانغو على حساب قطر، وهذا أكده مدرب منتخب قطر الإسباني سانشيز بقوله:

كان ينقصنا عامل الخبرة في اللحظات الحاسمة، نشعر بالأسف ولكن علينا مواصلة العمل على الجانب الدفاعي وخاصة أننا تلقينا هدفين نتيجة أخطاء تافهة.

ومسجل الهدف الثاني أغويرو قال: الخبرة سندت الأرجنتين، والمنتخب كان هادئاً ولحسن الحظ الخبرة في هذه الأمور تجعلك أفضل ونتطلع إلى المباراة القادمة بشغف.

العلامة الكاملة

سبق لمنتخب كولومبيا أن حقق العلامة الكاملة عام 2001 بفوزه على فنزويلا بهدفين دون مقابل وعلى الإكوادور بهدف دون رد وعلى تشيلي بثنائية نظيفة ووقتها تابع طريقه نحو اللقب بفوزه في ربع النهائي على البيرو 3/صفر وفي نصف النهائي على هندوراس 2/صفر وفي النهائي على المكسيك بهدف.

والمرة الثالثة التي حقق فيها النمر الكولومبي العلامة الكاملة كانت عام 1999 ووقتها تغلب على الأورغواي بهدف وعلى الأرجنتين 3/صفر وعلى الإكوادور 2/1 غير أن أمواجه العاتية تحطمت على صخور ربع النهائي أمام تشيلي بهدفين لثلاثة.

ووفق النظام القديم تجاوزت دور المجموعات بالعلامة الكاملة خلال نسخة 1975 بعد فوزها على البارغواي بهدف وعلى الإكوادور بثلاثة أهداف لهدف ووقتها وصلت إلى المباراة النهائية التي خسرتها أمام البيرو بهدف في مباراة فاصلة بعد تبادلهما الفوز حينها.

العشرة الأوائل

رغم الوجه الشاحب لليونيل ميسي منذ الخسارة أمام ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إلا أنه اقتحم قائمة العشرة الأوائل الأكثر خوضاً للمباريات في كوبا أميركا، وحصل ذلك في مباراة الأرجنتين وقطر بخوضه المباراة الرابعة والعشرين في المسابقة إلى جوار بوستا مينتي لاعب بوليفيا وتيودور فرنانديز لاعب البيرو.

ويبقى الرقم القياسي بعهدة البرازيلي زيزينيو بأربع وثلاثين مباراة وهو الرصيد ذاته لحارس تشيلي لينغفيستون.

ولكن إجمالاً تعد حصيلة ميسي «الذي احتفل أمس بعيد ميلاده الـ32» مخجلة في هذه المسابقة، إذ يلعب في خامس نسخة واكتفى بتسجيل تسعة أهداف بمعدل هدف واحد كل 240 دقيقة، وبالتأكيد لن يرمي ساحر المستديرة الأول في العالم المنديل وخاصة أن المباراة القادمة تبدو بالمتناول أمام فنزويلا، غير أن الامتحان الحقيقي سيكون أمام البرازيل في نصف النهائي وهذه توقعات مبدئية.

ربع النهائي

مباريات الدور ربع النهائي ستنطلق فجر الجمعة عند الثالثة والنصف بلقاء البرازيل وثالث المجموعة الثالثة أو الثانية، على أن يتقابل بتمام العاشرة مساء الجمعة فنزويلا مع الأرجنتين.

ويوم السبت القادم تلتقي كولومبيا مع ثاني المجموعة الثالثة عند الثانية فجراً، على أن يتقابل بتمام العاشرة مساء السبت المقبل أول المجموعة الثالثة مع البيرو.

للتذكير فإن تشيلي حاملة اللقب في آخر نسختين ويبقى منتخب الأورغواي زعيم البطولة التاريخي بخمسة عشر لقباً متقدماً بفارق لقب على الأرجنتين التي لم تحقق لقب المسابقة منذ عام 1993 وللعلم أيضا فإن البرازيل حققت اللقب في المرات الأربع السابقة التي استضافت فيها البطولة أعوام 1919 و1922 و1949 و1989.