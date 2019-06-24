شؤون محلية

تلقيح 17 ألف طفل في مخيم الهول ضد شلل الأطفال

| محمود الصالح

الثلاثاء, 25-06-2019

كشف مصدر خاص في وزارة الصحة لـ«الوطن» عن تلقيح 17197 طفلاً بلقاح الشلل للمواطنين القاطنين في مخيم الهول في الحسكة وذلك خلال الحملة الأخيرة التي أقيمت بين 17-21/3/2019.
وأكد المصدر أن فريق الاستجابة في وزارة الصحة قام بتاريخ 9/12/2018 بتشكيل فريق تلقيح، وقد تم تلقيح جميع الأطفال الوافدين للمخيم ودراسة الحالة التلقيحية لهم حيث بلغ عدد الأطفال الملقحين في المخيم باللقاح الروتيني 13646 طفلاً منهم 5459 طفلاً تم تلقيحهم بلقاح الحصبة و4564 طفلاً تم تلقيحهم بلقاح الشلل العضلي وتم منح 6957 طفلاً بطاقات لقاح جديدة، إضافة إلى تلقيح 10694 طفلاً بلقاح الشلل الفموي خلال الحملة الأولى من العام الحالي.
وفيما يتعلق بالأمراض السارية قال المصدر: تمت الاستجابة بالنسبة لمرض اللاشمانيا من قبل فريق التقصي ومعالجة الإصابات في المخيم بدءاً من 4/2/2019 وما يزال العمل مستمراً في متابعة مرض اللاشمانيا وقد بلغت الإصابات باللاشمانيا الجلدية 667 إصابة هي قيد العلاج وتم إجراء مسح للمخيم ضمن عملية المسح الشاملة لمحافظة الحسكة في بداية تشرين الثاني الماضي للتحري عن الإصابات بمرض الإيدز وحتى السادس من كانون الأول الماضي حيث تم مسح 200 أسرة عشوائية، كما تمت الاستجابة بتشكيل فريق ميداني للقيام بتقصي ومعالجة إصابات التدرن بتاريخ 17/2/2019 ولمدة 10 أيام حيث تم مسح 5100 أسرة وتم الاشتباه بإصابة 45 حالة تم تأكيد 9 إصابات وهي قيد العلاج في مركز التدرن في صحة الحسكة.
والآن هناك فريق طبي يقوم بجولات على المخيم لرصد حالات الإسهال ومراقبة الإجراءات الوقائية من هذه الأمراض.

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