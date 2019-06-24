حافظت على المركز الثاني بعد أميركا ولامست 16 مليار دولار … بوتين: صادرات الأسلحة الروسية تواصل نموها للعام الرابع على التوالي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيرادات البلاد من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية مستمرة في الازدياد للعام الرابع على التوالي، لتحتفظ بالمركز الثاني بين المصدرين في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وقال إن إيرادات الأسلحة الروسية سجلت ارتفاعاً ملحوظا في 2018، ولامست الـ16 مليار دولار، وتحافظ على وتيرة إيجابية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019.

وأضاف الرئيس الروسي: إن حجم الحجوز على المعدات العسكرية وصل إلى مستويات قياسية، وبلغ 54 مليار دولار، تزامناً مع نمو عائدات هذه الصادرات.

ووفقاً لمعهد SIPRI، فقد استحوذت روسيا في الفترة بين 2014 و2018 على 21 بالمئة من مبيعات الأسلحة العالمية، وجاءت في المركز الثاني ضمن قائمة مصدري الأسلحة.

وأشار تقرير المعهد إلى أن روسيا باعت أسلحة ومعدات عسكرية إلى 48 دولة، ما شكل نحو خمس صادرات الأسلحة في العالم.

وفي سياق آخر وقع بوتين على مرسوم رئاسي، يمدد الحظر المفروض على استيراد المواد الغذائية من دول فرضت عقوبات على روسيا.

وجاء في المرسوم، الذي نشر على الموقع الرسمي للكرملين، أن القيود المفروضة ستبقى سارية المفعول، حتى نهاية عام 2020.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا الاتحادية في عام 2014. وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات ضد روسيا.