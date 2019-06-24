ترامب: على الصين واليابان ودول أخرى حماية سفنها في مضيق هرمز … إيران تطالب بريطانيا بديون تعود لـ40 عاماً

طالبت إيران بريطانيا بديون مترتبة عليها منذ 40 عاماً، معتبرة أن عدم التزام أوروبا بالاتفاق النووي يعود لانعدام إرادتها السياسية وعدم استعدادها لدفع أي ثمن للحفاظ على هذا الاتفاق.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استقبل الأحد وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية اندرو موريسون، في حال لم يتبق الكثير من المهلة التي منحتها إيران لأوروبا من أجل إعادة التوازن في التزامات الجانبين بالاتفاق النووي.

وأشار عراقجي خلال استقباله موريسون إلى تباطؤ وقصور الدول الأوروبية في العمل بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، مضيفاً «للأسف ليس هنالك أي توازن بين مسؤولياتنا وحقوقنا في الاتفاق النووي، ولذا فلا مبرر لمواصلة إيران التزامها بالاتفاق».

وقال: «لدينا قناعة بأن عدم التزام أوروبا بتعهداتها في الاتفاق النووي لا يعود للعجز، بل لعدم وجود الإرادة السياسية، فالشركات الأوروبية لا تتجرأ على تجاوز أوامر الخزانة الأميركية، وذلك يعني عدم سيادة أوروبا حتى في داخل حدودها».

وبصدد الديون البريطانية المستحقة لإيران منذ أربعين عاماً، قال عراقجي: إن «امتناع الحكومة البريطانية عن السداد أمر غير مقبول إطلاقاً».

من جانبه أكد موريسون التزام لندن بالاتفاق النووي، وقال إن بريطانيا عازمة على أن يتم تفعيل قناة التجارة الأوروبية «إينستكس» على وجه السرعة، كما دعا طهران لمواصلة التزامها الكامل بالاتفاق النووي.

وفي سياق متصل أعرب مبعوث الإدارة الأميركية الخاص لشأن إيران براين هوك أمس عن استعداد البيت الأبيض لبحث إمكانية رفع العقوبات عن إيران، شرط إبرام اتفاق دولي جديد أشمل معها.

وصرح هوك بأن الرئيس دونالد ترامب «يتطلع جداً» إلى الجلوس لطاولة المفاوضات مع الإيرانيين، مشيراً لانقطاع قنوات الاتصال بين الطرفين في المرحلة الراهنة.

وأضاف إن الولايات المتحدة تسعى لتوقيع اتفاق جديد مع إيران يشمل الحد من برنامجيها النووي والصاروخي ودعمها لـ«عملائها» في المنطقة، وقال إن أمام الإيرانيين خيارين، فإما الجلوس إلى طاولة الحوار، أو متابعة انهيار اقتصادهم.

ومن جهة ثانية دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الصين واليابان ودولاً أخرى إلى حماية سفنها في مضيق هرمز.

وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «الصين تحصل على 91 بالمئة من نفطها عبر هرمز واليابان تحصل على 62 بالمئة من نفطها من الممر ذاته، وأغلبية الدول كذلك، وسأل: «لماذا تحمي الولايات المتحدة الأميركية ممرات الشحن لدول أخرى على مدى سنوات مقابل «صفر تعويضات»؟ موضحاً أن الولايات المتحدة الأميركية ليست بحاجة ماسة لمنطقة الخليج، فقد أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم!.

وفي غضون ذلك نفت سلطنة عمّان أمس أنها نقلت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط طائرة أميركية مسيرة الأسبوع الماضي، متأملة من الجانبين الإيراني والأميركي «ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار».