عبد اللطيف للمقاولين: إصلاح النقابة للمنافسة في مرحلة «الإعمار»

طلب وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف وضع رؤية فنية وإدارية وقانونية للنقابة تسهم في إصلاح وضعها وتحسين ظرف المقاول، لتمكينه من المنافسة في مرحلة إعادة الإعمار أمام الشركات الدولية والإقليمية ومن الدول الصديقة.

وخلال المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الإنشاءات أمس أعلن عبد اللطيف عن مبادرة الكثير من الشركات بالدول الصديقة وبطريقة محترفة لإنشاء مكاتب هندسية واستشارات وشركات مقاولات وإعداد دراسات وإحصائيات عن حجم الأعمال الإنشائية والإمكانات المطلوبة وبيئة الأعمال المؤاتية في سورية.

ودعا نقيب المقاولين محمد رمضان إلى معالجة مشاكل المقاولين العالقة وتحسين بيئة العمل لمهنة المقاولات في هذه الظروف الصعبة، وإزالة الآثار السلبية لتحسين واقع المهنة.