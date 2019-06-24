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الشعار: يحفظ حقوق المواطنين والإدارات.. الكزبري: متطابق مع الدستور … «الشعب» يقر مواد في مشروع مجلس الدولة أهمها استقلاله عن مجلس الوزراء

| محمد منار حميجو

الثلاثاء, 25-06-2019

أثار العديد من أعضاء مجلس الشعب الجدل حول بعض المواد المتعلقة في مشروع قانون مجلس الدولة وخصوصاً المادة الخامسة التي نصت على وجود ممثل عن التنظيم النقابي بالمحكمة المسلكية بعد مطالبة النائب جمال القادري أن يكون من اتحاد العمال، ما سبب بانقسام المداخلين بين معارض ومؤيد إلا أنه رغم ذلك تم إقرارها من دون ذكر اتحاد العمال فيها. وأقر المجلس أمس العديد من مواد المشروع وأهمها المادة التي جعلت مجلس الدولة مستقلاً في تبعيته عن مجلس الوزراء فنصت المادة أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة مقره مدينة دمشق. وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية أحمد الكزبري أن المشروع أنهى ارتباط وإلحاق مجلس الدولة بمجلس الوزراء واعتباره هيئة قضائية مستقلة تطابقاً مع نصوص الدستور.
وأكد وزير العدل هشام الشعار أن المشروع أحدث دوائر جديدة في مجلس الدولة مثل توحيد الاجتهاد والتفتيش القضائي إضافة لأمور تحفظ حقوق المواطنين والإدارات.

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