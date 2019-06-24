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10 مليارات ليرة إيرادات متوقعة لاستثمار أراضي الدولة العام الماضي

| عبد الهادي شباط

الثلاثاء, 25-06-2019

يبدو أن أملاك الدولة ما زالت تمثل الكعكة التي تثير لعاب بعض المتنفذين في الجهات العامة، فكشفت بيانات وزارة الزراعة أن مساحة أراضي أملاك الدولة تجاوزت 70 مليون دونم على امتداد الجغرافية السورية وتشمل الأراضي الزراعية وغيرها من الأراضي الجبلية والصخرية والبوادي.
وأفادت البيانات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، بأن مساحة المستثمر والمؤجر منها هي بحدود 18.9 مليون دونم بنسبة 27 بالمئة من الإجمالي وحجم إيراداتها المتوقعة في العام الماضي بحدود 10 مليارات ليرة وهو رقم مهمّ في حال تمكنت الدوائر المالية من جبايته، وخصوصاً أن حجم هذه الإيرادات بالعام 2016 لم يتعد 700 مليون ليرة.

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